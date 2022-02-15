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Son dakika haberi! Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltı süresi biten 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltı süresi biten 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı

15.02.2022 02:57
Son dakika haberi! Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltı süresi biten 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı

Son dakika haberleri: ANKARA'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden gözaltı süreleri uzatılan 3 kişi nöbetçi sulh ceza mahkemesine gönderildi.

ANKARA'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden gözaltı süreleri uzatılan 3 kişi nöbetçi sulh ceza mahkemesine gönderildi. Nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından 3 kişiden 2'si tutuklanırken 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Ukrayna'da yakalanarak 27 Ocak'ta Ankara'ya getirildi. Bozkır, emniyette 8 günlük sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.Emniyetteki işlemleri sırasında Bozkır ile irtibatlı olduğu iddia edilen 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, 3 Şubat'ta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında emniyette ifade veren şüphelilerden 1'i, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 2'si savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken, diğer 3 kişinin ise gözaltı süresi 10 Şubat'ta uzatıldı. Gözaltı süreleri bugün dolan 3 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen 3 kişi gece geç saatlere kadar cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevkedilen 2 kişi tutuklandı 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Necip Hablemitoğlu, Gözaltı, Ankara, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltı süresi biten 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltı süresi biten 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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