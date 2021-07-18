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Son dakika haberi! Hac için biriktirdiği parayı sel aldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Hac için biriktirdiği parayı sel aldı

18.07.2021 10:54
Son dakika haberi! Hac için biriktirdiği parayı sel aldı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre RİZE'de 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu sel ve heyelanda Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde yaşayan Gülizar Karali (65), hac için biriktirdiği parayı sele kaptırdı.

RİZE'de 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu sel ve heyelanda Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde yaşayan Gülizar Karali (65), hac için biriktirdiği parayı sele kaptırdı. Haca gitmek için yıllardır para biriktirdiğini belirten Karali "Odada iki karyola vardı, parayı koyduğum gitmiş. Eğer öbürüne koysaydım gitmeyecekti. Şimdi tüm hacılık hayallerim gitti" dedi.

Kentte, çarşamba günü 7 saatte metrekareye yağan 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ile heyelanlarda can ve mal kayıpları yaşandı, alt yapı ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu. Afet sırasında mahsur kalan 103 kişi kurtarılırken, Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Hacere Mert, eşi Cemal Mert, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evde Ayşe Karali ile oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali hayatını kaybetti. Sele kapılan Adem Yanık'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Afette, 5 kişi de yaralandı.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYORSel afetinden en fazla etkilenen Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Büyükköy beldelerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Belediyeler, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, cadde ve sokakları selin sürüklediği moloz ve balçıktan arındırıyor, temizlik çalışması yürütüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Defterdarlık ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.KAYIP 2 KİŞİ ARANIYORMuradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı'yı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda, 120 kişilik personel ile Trabzon, Giresun ve Samsun'dan 4 köpekli arama timi görev alıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı; 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkisinde aramalara eşlik ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de havadan tarama yapıyor. AFAD'a bağlı 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen 10 dalgıç da dere ve denizde arama gerçekleştiriyor.HAC PARASI SELE KAPALMIŞGüneysu ilçesi Ballıdere köyünde tek katlı evinin bir bölümü yamaçtan kopan heyelanla zarar gören Gülizar Karali'nin hac için biriktirdiği para da içeriye dolan sel sularıyla dereye taşındı. Ailesinin ve kendisinin son anda kurtulduğunu belirten Gülizar Karali, kutsal vazifesini yerine getirmek için biriktirdiği parayı kaybettiğine üzüldüğünü söyledi. Güvenlik kameralarına yansıyan heyelan anında, Gülizar Karali'ye ait tek katlı evin bir bölümünün koparak sürüklendiği, o sırada evden çıkmayı başaran 9 kişinin yamaç arazide uzaklaşarak son anda kurtulduğu görülüyor.'HACILIK HAYALLERİM GİTTİ'Yatak odasında parasını koyduğu karyolanın olmadığını anlatan Karali, artık selde zarar gören 55 yıllık evini görmeye dayanamadığını söyledi. Gülizar Karali "Evi görmek istemiyorum. Göğsümde bir ağrı oluyor, 55 yıldır bu evdeydim, her düzenim evin içerisindeydi. Hacılık için para biriktirmiştim, o para da selle dereye gitti. 5 kuruş, 10 kuruş biriktirdiğim hac paramı karyolanın altına koymuştum, o karyola evin içinden çıkıp gitmiş. Kendime bir eksiklik etmedim ama idare ettim, biriktirdim 'gideyim hacılığımı edeyim' dedim. Kız kardeşim hacılığa gittiği zaman param yoktu, gidememiştim. Şimdi eniştem gidecekti, onunla beraber giderim dedim. Hacılık param da öylece gitti. En çok ona üzüldüm. Odada iki karyola vardı, parayı koyduğum gitmiş. Eğer öbürüne koysaydım gitmeyecekti. Şimdi tüm hacılık hayallerim gitti" dedi.MİLLETVEKİLİ AVCI'DAN HAC SÖZÜ

Karali ailesini ziyaret eden AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Gülizar Karali ile konuşarak, "Senin hacılığını ben halledeceğim. Hac ziyaretleri açıldığında ben göndereceğim seni. Geçmiş olsun. Gelen mala gelsin, cana gelmesin" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi! Hac için biriktirdiği parayı sel aldı
Son dakika haberi! Hac için biriktirdiği parayı sel aldı
Son dakika haberi! Hac için biriktirdiği parayı sel aldı
Son dakika haberi! Hac için biriktirdiği parayı sel aldı
Son dakika haberi! Hac için biriktirdiği parayı sel aldı
Son dakika haberi! Hac için biriktirdiği parayı sel aldı
Son dakika haberi! Hac için biriktirdiği parayı sel aldı
Son dakika haberi! Hac için biriktirdiği parayı sel aldı
Son dakika haberi! Hac için biriktirdiği parayı sel aldı
Son dakika haberi! Hac için biriktirdiği parayı sel aldı
Son dakika haberi! Hac için biriktirdiği parayı sel aldı
Son dakika haberi! Hac için biriktirdiği parayı sel aldı
Son dakika haberi! Hac için biriktirdiği parayı sel aldı

Ballıdere, Güneysu, Sel, Hac, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hac için biriktirdiği parayı sel aldı - Son Dakika


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