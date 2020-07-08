Son dakika haberi: Hacizli kamyon başka araca tescilli plaka yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Hacizli kamyon başka araca tescilli plaka yakalandı

Son dakika haberleri: Hacizli kamyon başka araca tescilli plaka yakalandı Kamyon sahibi: "Kabinini satın aldığımız kamyonun hacizli olduğunu bilmiyorduk" Kamyonun ağlı bulunduğu şirkete 7 bin lira ceza uygulandı, kamyon trafikten men edildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, üzerinde...

Hacizli kamyon başka araca tescilli plaka yakalandı

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Kamyon sahibi: "Kabinini satın aldığımız kamyonun hacizli olduğunu bilmiyorduk"

Kamyonun ağlı bulunduğu şirkete 7 bin lira ceza uygulandı, kamyon trafikten men edildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, üzerinde başka kamyona ait plaka bulunan damperli kamyona, başka araca tescilli plaka kullanmak başta olmak üzere, değişik suçlardan 7 bin 127 TL para cezası uyguladı. Kamyonun bağlı bulunduğu şirket sahibi ise plakasının sahte olmasının mümkün olmayacağını belirterek, "Kabinini satın aldığımız kamyonun hacizli olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya-Antalya D-400 Karayolu Manavgat girişinde uygulama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, üzerinde 07 AUM 20 plaka bulunan Gürsel Şen'in kullandığı kamyonu durdurdu.

Trafik ekiplerince yapılan sorgulamada kamyonun üzerinde bulunan 07 AUM 20 nolu plakanın kayıp şerhi bulunduğu belirlenirken, plakanın ortasından kesik olması ekiplerin gözünden kaçmadı. Aracın şase sorgusunda kamyonun sisteme kayıtlı plakasının 16 LU 608 olduğu, Bursa İcra Dairesince hacizli ve trafikten men olduğu belirlendi.

Kamyon trafik ekiplerince bağlanarak yediemin otoparkına çekilirken, kamyon şoförü gerekli yasal işlemler için karakola götürüldü. Trafik ekipleri, başka araca tescilli plaka kullanmak başta olmak üzere değişik suçlardan 7 bin 127 TL para cezası uyguladı.

Olay yerine gelen kamyonun bağlı bulunduğu şirket sahibi, kamyonun fabrikadan çıktığı günden beri kendilerinde olduğunu, plakasının sahte olmasının mümkün olmayacağını belirterek, "Antalya'da bir inşaat sırasında kamyonumuz yandı. Kabin bölümü tamamen yandığı için internet üzerinden kabin alıp değiştirdik. Kabinini satın aldığımız kamyonun hacizli olduğunu bilmiyorduk" şeklinde konuştu.

Manavgat, Antalya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Hacizli kamyon başka araca tescilli plaka yakalandı - Son Dakika
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