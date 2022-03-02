Hadımköy TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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Hadımköy TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 2 yaralı

02.03.2022 11:43

Hadımköy TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 2 yaralıİSTANBUL Hadımköy TEM Otoyolu'nda arızalanan araca, arkadan gelen kargo kamyonu çarptı.

Hadımköy TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 2 yaralı

İSTANBUL Hadımköy TEM Otoyolu'nda arızalanan araca, arkadan gelen kargo kamyonu çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Hadımköy TEM Otoyolu Edirne istikametinde yaşandı. Levent Ö. idaresindeki 34 BAV 684 plakalı kamyonet arıza yaparak emniyet şeridinde yanaştı. Sürücü Levent Ö., arkadaşını arayarak aracı çekmesi için olay yerine çağırdı. Yardıma gelen Eyüp A., 34 SP 5569 plakalı aracını yolda kalan araca bağlayarak çekmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Erol Ö. idaresindeki 34 SHJ 37 plakalı kargo kamyonu, yol kenarında bekleyen araçlara çarptı. Kazada İbrahim Can Yıldırım hayatını kaybederken, İbrahim Taştemek ve Halil İbrahim Alkan'a yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden İbrahim Can Yıldırım'ın cenazesi adli tıp kurum morguna gönderildi.

Hadımköy TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 2 yaralı
Hadımköy TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 2 yaralı
Hadımköy TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 2 yaralı
Hadımköy TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 2 yaralı
Hadımköy TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 2 yaralı
Hadımköy TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 2 yaralı

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Can Yıldırım, TEM Otoyolu, Edirne, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hadımköy TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadımköy TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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