Hafif ticari araç berber dükkanına girdi 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç berber dükkanına girdi: 2 yaralı (2)

'İÇERİDE MÜŞTERİLER VARDI'

Hafif ticari aracın girdiği berber dükkanının hemen yanında market işleten Erdal Mındık (53), kaza anında işyerinde olduğunu belirtip, "Büyük bir gürültü koptu. Hemen dışarı çıktık. Aracın girdiğini gördük. Sürücüsü yaralanmış, hastanedeymiş. Ona da büyük geçmiş olsun. Berber dükkanındaki bir kişi de başından hafif şekilde yaralanmış. Allah korudu, içeride müşteriler vardı. Bir kamyon vardı, kaza onu geçmek isterken meydana gelmiş" dedi.