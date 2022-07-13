Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 2 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

13.07.2022 14:29

Samsun'da hafif ticari aracın halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i askeri personel 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i askeri personel 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat Arslan idaresindeki 55 E 2535 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında yolcu indirip yola çıkış yapmak için bekleyen Ramazan Bulantepe yönetimindeki 55 LJ 683 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüsü Kürşat Arslan (23) ile aynı araçta bulunan Serkan Yanak (21), Mehmet Tolga Çağlayan (29), Mustafa Erçik (19) ile Cevdet Özcan (27) ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan araç sürücüsü Kürşat Arslan ile askeri personel olduğu öğrenilen Serkan Yanak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Diğer 3 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Hafif ticari araç, otobüse arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Hafif ticari araç, otobüse arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı OTOMOBİL, OTOBÜSE ARKADAN ÇARPTI 2 ÖLÜ, 3 YARALI OTOMOBİL, OTOBÜSE ARKADAN ÇARPTI 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 2 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 2 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika
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