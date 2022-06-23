meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A.(55 ) idaresindeki 55 AEG 446 plakalı hafif ticari araç ile S.İ'nin (45) kullanılandığı 55 DU 570 plakalı traktör çarpıştı. Kazada araç sürücüleri R.A, S.İ. ve araçlarda yolcu olarak bulunan E.İ (38) ile M.B.(58) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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