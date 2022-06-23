Son dakika haberi | Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

23.06.2022 02:47
Son dakika haberi | Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kolay yolu Yağmurca Kavşağı'nda

meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A.(55 ) idaresindeki 55 AEG 446 plakalı hafif ticari araç ile S.İ'nin (45) kullanılandığı 55 DU 570 plakalı traktör çarpıştı. Kazada araç sürücüleri R.A, S.İ. ve araçlarda yolcu olarak bulunan E.İ (38) ile M.B.(58) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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