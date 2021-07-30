Son dakika haberleri... HAFİF TİCARİ ARAÇ MOTOSİKLETE ÇARPTI 1 ÖLÜ,1 YARALI - Son Dakika

KONYA'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Furkan Eren Akar (15) öldü, yanındaki Muhammed Şerafettin Ucoğlan (16) ise yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi Kule kavşağında meydana geldi. Özgür K. (27) yönetimindeki 34 YC 8829 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Furkan Eren Akar yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada, başında kask olmayan Furkan Eren Akar ve arkasında oturan Muhammed Şerafettin Ucoğlan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan Eren Akar, kurtarılamadı. Ucoğlan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Özgür K. gözaltına alındı.