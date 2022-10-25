Aşırı hız ve dikkatsizlik canına mal oldu! TIR'a ok gibi saplanan araçtan sağ çıkamadı - Son Dakika
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Aşırı hız ve dikkatsizlik canına mal oldu! TIR'a ok gibi saplanan araçtan sağ çıkamadı

25.10.2022 09:40

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a çarptı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken yakınları aldıkları acı haberle yıkıldı

Kaza saat 23.45 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. Kemalpaşa Caddesi'nde seyir halinde olan Rıza Baran (62) yönetimindeki 35 EMB 25 plakalı hafif ticari araç aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yolun sağ tarafındaki emniyet şeridinde park halinde bulunan 41 AHZ 727 plakalı TIR'a çarptı.

ARAÇTAN SAĞ ÇIKAMADI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Rıza Baran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın içerisinde sıkışan Baran'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından çıkartıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Baran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken kaza haberi üzerine olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında TIR'ın sürücüsü olduğu öğrenilen S.Ç., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aşırı hız ve dikkatsizlik canına mal oldu! TIR'a ok gibi saplanan araçtan sağ çıkamadı
Aşırı hız ve dikkatsizlik canına mal oldu! TIR'a ok gibi saplanan araçtan sağ çıkamadı
Aşırı hız ve dikkatsizlik canına mal oldu! TIR'a ok gibi saplanan araçtan sağ çıkamadı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Sami Göksu: Merhuma allahtan rahmet acılı ileye baş sağlığı dileklerimizle fakat olay çok farklı 62 yaşındasın aşırı hızlısın dikkatsiz sin bir de tırcı kardeşimizin başını belaya sokmuşun diğer insanların canını da hiçe saymışın merhum ecele hızlı gitmiş Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşırı hız ve dikkatsizlik canına mal oldu! TIR'a ok gibi saplanan araçtan sağ çıkamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aşırı hız ve dikkatsizlik canına mal oldu! TIR'a ok gibi saplanan araçtan sağ çıkamadı - Son Dakika
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