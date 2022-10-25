Baran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken kaza haberi üzerine olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında TIR'ın sürücüsü olduğu öğrenilen S.Ç., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza saat 23.45 sıralarında İzmir 'in Bornova ilçesinde meydana geldi. Kemalpaşa Caddesi'nde seyir halinde olan Rıza Baran (62) yönetimindeki 35 EMB 25 plakalı hafif ticari araç aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yolun sağ tarafındaki emniyet şeridinde park halinde bulunan 41 AHZ 727 plakalı TIR'a çarptı.

Kaynak: DHA

Merhuma allahtan rahmet acılı ileye baş sağlığı dileklerimizle fakat olay çok farklı 62 yaşındasın aşırı hızlısın dikkatsiz sin bir de tırcı kardeşimizin başını belaya sokmuşun diğer insanların canını da hiçe saymışın merhum ecele hızlı gitmiş

Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aşırı hız ve dikkatsizlik canına mal oldu! TIR'a ok gibi saplanan araçtan sağ çıkamadı - Son Dakika

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