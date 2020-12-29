Son dakika haberi: Hafif ticari araç, taksiye çarptıktan sonra markete daldı; kaza anı kamerada - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, otomobille çarpışan hafif ticari araç, markete girdi. Marketin önündeki bir kişi son anda içeriye kaçarak canını kurtarırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Salih A. yönetimindeki 35 KPE 96 plakalı hafif ticari araç, dönüş için manevra yapan taksiyle çarpıştıktan sonra kaldırımı çıkıp, ardından da markete daldı. Bu sırada hafif ticari aracın geldiğini son anda fark eden kişi markete girerek canını kurtardı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ve markette hasar oluştu. Bu arada kaza anı, saniye saniye marketin güvenlik kamerasına yansıdı.