Son dakika haberi! Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

16.07.2022 19:18
Son dakika haberi! Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri A. idaresindeki 55 JC 107 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen F.E. idaresindeki 55 ADM 676 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü F.E., 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili incelme sürüyor. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Mağazadan elbise çalan kadın suçüstü yakalandı Mağazadan elbise çalan kadın suçüstü yakalandı Son dakika haberleri! Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı Son dakika haberleri! Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:19 Öfkeli minibüs şoförü, yaya geçidini kapattığını söyleyen iki genç kızın üzerine aracını böyle sürdü
18:15 Trafikte güreşçi olduğunu bilmediği kişiye yumruk atan adam, hastaneye kaldırıldı
18:01 Evden kaçan 13 yaşındaki erkek çocuğu ile 14 yaşındaki kız çocuğu 4 gün sonra bulundu
17:56 Benzinin litre fiyatında 96 kuruşluk indirim bekleniyor
17:23 81 yaşındaki adam ile 7 yaşındaki torunu evlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti
16:49 Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir
16:34 Uzmanlar "Sessiz bir katil" ifadelerini kullanıyor! Avrupa çok zor durumda
16:06 "Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin" Bahar Şahin'in sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu
16:04 Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum
16:03 Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 19:36:42. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement