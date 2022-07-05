Hafifi ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Hafifi ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı... O anlar kamerada

05.07.2022 10:28

Hafifi ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Hafifi ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı... O anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'da otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Akyazı ilçesine bağlı pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile hafifi ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması yer alıyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafifi ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafifi ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı... O anlar kamerada - Son Dakika
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