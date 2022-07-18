Kaza, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi İnebolu-Cuha Doruğu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada kamyon sürücü M.C., yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.C., hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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