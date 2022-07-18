Son dakika haberi | Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

18.07.2022 16:13
Son dakika haberi | Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Son dakika haber... Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi İnebolu-Cuha Doruğu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada kamyon sürücü M.C., yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.C., hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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