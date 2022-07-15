Son dakika haberi: Hain darbe girişiminin 6'ncı senesinde şehitler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Hain darbe girişiminin 6'ncı senesinde şehitler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde anıldı

15.07.2022 14:18
Son dakika haberi: Hain darbe girişiminin 6'ncı senesinde şehitler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde anıldı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminin altıncı yıl dönümünde, şehit olan polisleri Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaptığı tören ile andı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminin altıncı yıl dönümünde, şehit olan polisleri Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaptığı tören ile andı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit verdiği yedi polis mensubunu ve altı vatandaşı andı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz katıldı.

Törende konuşma yapan Ankara Valisi Vasip Şahin örgütün devletin parçalanamaz bütünlüğünü hedef aldığını belirterek, "Ülkemiz bundan 6 yıl önce milli iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini ve halkımızın sarsılmaz birliğini hedef alan ve tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine maruz kalmıştır. Hain FETÖ terör örgütünün çete mensupları tarafından devletin uçakları, tankları ve silahları kullanılarak milleti vatansız, bayraksız, devletsiz bırakma niyetiyle yapılan bu girişim milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olmuştur" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise törende yaptığı konuşmada FETÖ'cü terör örgütüne karşı omuz omuza mücadele verildiğini hatırlatarak, "FETÖ'cü hainlere karşı birlikte yazdığımız şanlı destanın 6. yıl dönümünü icra ederken teşkilat olarak aziz milletimizle omuz omuza verdiğimiz mücadelenin onurunu ve gururunu bir kere daha yaşıyoruz. O gece bir millet kıyama kalkarak iradesine alçakça el uzatanlara karşı canı ve kanı pahasına büyük bir zafer kazandı. 15 Temmuz hiç şüphesiz ki yeniden bir diriliştir" diye konuştu.

Törende konuşma yapan Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ise şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada kendisini tanka, topa, kurşuna siper eden kahraman şehitlerimizi anmak, yaşadıklarımızı unutmamak ve unutturmamak için toplanmış bulunuyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızdırmış olduğu Haşhaşi tipi militanlarıyla ağır silahlar kullanmak suretiyle darbe teşebbüsünde bulunmuş, devlet görevlilerimizin ve binalarımızın üzerine benzerine rastlanmayacak şekilde saldırmışlardır. Bu hain teşebbüs Cumhurbaşkanımızın önderliğinde halkımızın ve devletine sadakatle bağlı görevlilerin omuz omuza verdiği emsalsiz mücadele sayesinde bertaraf edilmiştir." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Hain darbe girişiminin 6'ncı senesinde şehitler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Hain darbe girişiminin 6'ncı senesinde şehitler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde anıldı - Son Dakika
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