Son dakika haberi... Haiti'de, 2022'nin ilk yarısında 930'dan fazla cinayet işlendi

Karayip ülkesi Haiti'de, 2022'nin başından bu yana 930'dan fazla kişinin cinayete kurban gittiği bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM), Ocak ile Haziran ayları arasında 934 cinayet, 684 yaralanma ve 680 kişi kaçırıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Jeremy Laurence, Haiti'den kendilerine yeni bilgiler ulaştığını belirterek, "Kurbanların çoğu doğrudan çetelerle bağlantılı değil, çete üyeleri tarafından hedef alınıyor ve ayrıca cinsel şiddet raporları aldık." ifadesini kullandı.

Çatışmalar nedeniyle sivillerin hayatlarından endişe duyduklarını dile getiren Laurence, "Şiddetin artmasından ve ağır silahlı çeteler tarafından yerel halka karşı işlenen insan hakları ihlallerinden ötürü kaygılıyız." dedi.

Haiti'de çeteler arasında devam eden çatışmalarda, 8-12 Temmuz tarihlerinde 234 kişinin öldüğünü ifade eden BM, olayların başkent Port-au- Prince'ye bağlı Cite Soleil semtinde yoğunlaştığını belirtti.

NGO Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı (Rnddh), son raporuna göre, 89 ölü, 74 yaralı ve 16 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Bölgede devam eden şiddet dalgası, Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce öldürülmesinin yıl dönümünden bir gün sonra başladı.

Moise öldürüldüğünden beri çeteler, ülkede alan kontrolü için mücadele ediyor.

Binlerce kişi evlerini terk etti

Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisi'ne (Binuh) göre, ülkede 2021'den bu yana artarak devam eden şiddet olaylarında 16 bin 500 kişi yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı.

Haiti İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi'ne (Cardh) göre ise şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 20 bini geçerken bu yılın nisan-haziran aylarında ülkenin çeşitli yerlerinden 326 kişi kaçırıldı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarına rağmen çetelerin etkinliklerini koruduğu ülkede, Moise'nin 7 Temmuz 2021'de, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinden bu yana güvenlik sorunları daha da ağırlaştı.