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Son dakika haberi: Haiti'deki depremde can kaybı 2 bin 189'a yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi: Haiti'deki depremde can kaybı 2 bin 189'a yükseldi

19.08.2021 09:42
Son dakika haberi: Haiti'deki depremde can kaybı 2 bin 189'a yükseldi, System.String[]

Son dakika haber: Haiti'yi vuran 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi.

Haiti'yi vuran 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi.

Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda Cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan son açıklamada, yüzlerce kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 2 bin 189'a yükseldiği bildirildi. Depremde 12 bin 268 kişinin de yaralandığı, çok sayıda kişiden halen haber alınmadığı ifade edildi. Yaklaşık 135 bin aileyi etkileyen depremde en az 75 bin evin hasar gördüğü veya yıkıldığı, kurtarma operasyonlarının devam ettiği aktarıldı. Ülkede gıda, barınma ve ilaç sıkıntısı devam ediyor.

OHAL ilan edilmişti

Haiti Başbakanı Ariel Henry, felaketten sonra 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, deprem nedeniyle bazı kentlerin tamamen yıkıldığını aktarmıştı. Venezuela, Şili, Meksika, Panama, Kolombiya ve komşu Dominik Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Latin Amerika ülkeleri Haiti'ye gıda, ilaç ve malzeme gönderirken, ABD'den ise yardımların yanı sıra ülkeye arama-kurtarma ekipleri gelmişti.

Ülkede 2010 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ise 300 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, büyük bir yıkım yaşanmıştı. - PORT AU PRINCE

Son dakika haberi: Haiti'deki depremde can kaybı 2 bin 189'a yükseldi
Son dakika haberi: Haiti'deki depremde can kaybı 2 bin 189'a yükseldi
Son dakika haberi: Haiti'deki depremde can kaybı 2 bin 189'a yükseldi
Son dakika haberi: Haiti'deki depremde can kaybı 2 bin 189'a yükseldi
Son dakika haberi: Haiti'deki depremde can kaybı 2 bin 189'a yükseldi
Son dakika haberi: Haiti'deki depremde can kaybı 2 bin 189'a yükseldi

Olağanüstü Hal, Cumartesi, Haiti, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Haiti'deki depremde can kaybı 2 bin 189'a yükseldi - Son Dakika


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