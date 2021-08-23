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Son dakika haberi | Haiti depreminde ölü sayısı artarken kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Haiti depreminde ölü sayısı artarken kurtarma çalışmaları devam ediyor

23.08.2021 13:19
Son dakika haberi | Haiti depreminde ölü sayısı artarken kurtarma çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Son dakika dünya haberi: Haiti'de 14 Ağustos'ta yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,2 büyüklüğünde depreme dair Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre can kaybı 2 bin 207'ye ulaştı.

Haiti'de 14 Ağustos'ta yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,2 büyüklüğünde depreme dair Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre can kaybı 2 bin 207'ye ulaştı. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haiti'de 14 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Ülkenin resmi sivil savunma örgütü Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremin son bilançosunu paylaştı. 7,2'lik depremde şimdiye kadar 2 bin 207 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 268 kişi yaralandı. 344 kişinin halen aranmakta olduğu bilgisi verildi. Depremde yaklaşık 52 bin bina ve konut yıkılırken, 77 bin binada hasar meydana geldi. Uluslararası kamuoyu, Haiti'deki depremin yaralarını sarmak için harekete geçti.

BM, ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, birkaç gün önce depremden etkilenen Haiti'ye ziyarette bulundu. Muhammed'in ziyaretine dair BM'den yapılan açıklamada, depremin ardından depremden etkilenen bölgeleri Grace Kasırgası vurduğu ve yetkililerin tahminlerine göre tahmini 600 bin kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi. Muhammed, Haiti halkının olaylar karşısında sergilemekte olduğu dayanışmayı takdir etti. Ayrıca, Haiti'ye uluslararası destek çağrısında bulunan Muhammed, Haiti Başbakanı ve geçici devlet başkanı olan Ariel Henry ile bir araya gelerek hükümete vermekte oldukları destekleri de iletti.TÜRKİYE'DEN HAİTİ'YE DEPREM YARDIMIDepremin yıkıcı etkisiyle sarsılan Haiti'ye Türkiye de yardım eli uzattı. Hazırlanan çadır, gıda kolisi ve hijyen setinden oluşan yardım malzemeleri, sabah Ankara'nın Etimesgut ilçesi 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda iş makineleri ile A400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi. 7 kişilik AFAD ekibinin de içerisinde bulunduğu uçak, yardım malzemelerini Haiti'ye ulaştırmak üzere havalandı.2010'DA YAKLAŞIK 300 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ12 Ocak 2010 günü, Amerika Kıtası'nın en yoksul ülkesi olan Haiti'yi son 200 yılın en şiddetli depremi vurmuştu.  Yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan başkent Port-Au- Prince büyük oranda yıkıldı. Ana depremin ardından 32 güçlü artçı deprem olmuş, 1 saniye süren deprem sonucunda, 300 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 1 milyon kişi ise evsiz kalmıştı.

2010'daki depremin ardından Kızılay, bölgeye 200 çadır, 2 bin battaniye, 145 mutfak seti, bin ceset torbası göndermişti. Türk Kızılayı Port-au-Prince'nin Tabarre bölgesinde yaklaşık bin kişinin kaldığı bir çadır kent kurdu. AFAD ise 1 milyon dolar nakit yardımda bulunmuştu.


Son dakika haberi | Haiti depreminde ölü sayısı artarken kurtarma çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberi | Haiti depreminde ölü sayısı artarken kurtarma çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberi | Haiti depreminde ölü sayısı artarken kurtarma çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberi | Haiti depreminde ölü sayısı artarken kurtarma çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberi | Haiti depreminde ölü sayısı artarken kurtarma çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberi | Haiti depreminde ölü sayısı artarken kurtarma çalışmaları devam ediyor

Birleşmiş Milletler, Arama Kurtarma, Deprem, Haiti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi | Haiti depreminde ölü sayısı artarken kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika Dünya


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