Son dakika haberi... HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Amasra'da maden ocağındaki patlamanın incelenmesini istedi Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberi... HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Amasra'da maden ocağındaki patlamanın incelenmesini istedi Açıklaması

15.10.2022 00:14
Son dakika haberi... HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Amasra'da maden ocağındaki patlamanın incelenmesini istedi Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan kazanın benzerinin yaşanmaması için olayın bütün yönleriyle incelenerek eksikliklerin tespit edilmesi gerektiğini bildirdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan kazanın benzerinin yaşanmaması için olayın bütün yönleriyle incelenerek eksikliklerin tespit edilmesi gerektiğini bildirdi.

Arslan yaptığı yazılı açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamayı büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

HAK-İŞ olarak, göçük altındaki madencilerin sağ salim kurtarılmasını temenni eden Arslan, hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Madencilerin aileleri başta olmak üzere tüm Türkiye'ye geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerini ileten Arslan, "Maden kazası bütün yönleriyle incelenerek varsa eksiklikler tespit edilmeli, gerekli tedbirler acilen alınarak bir daha benzer kazaların yaşanmasının önüne geçilmelidir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Amasra'da maden ocağındaki patlamanın incelenmesini istedi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Amasra'da maden ocağındaki patlamanın incelenmesini istedi Açıklaması - Son Dakika
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