Madencilerin aileleri başta olmak üzere tüm Türkiye'ye geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerini ileten Arslan, "Maden kazası bütün yönleriyle incelenerek varsa eksiklikler tespit edilmeli, gerekli tedbirler acilen alınarak bir daha benzer kazaların yaşanmasının önüne geçilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bartın, Hak İş, Amasra, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Amasra'da maden ocağındaki patlamanın incelenmesini istedi Açıklaması - Son Dakika

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