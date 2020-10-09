Son dakika haberi: Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan, Şentop ve bakanlara mektup Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlara yazdığı mektupta, "Konfederasyon olarak, 6356 sayılı Kanun'un geçici 7. maddesinin 3. fıkrasının yürürlükten kaldırılarak, işçilerin fiilen çalıştıkları ve halen örgütlenmiş oldukları iş kollarında örgütlülüklerinin devam etmesini talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arslan, Şentop, bakanlar, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, siyasi partilerin grup başkanları ve başkanvekilleri, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu başkan ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyelerine, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 113. maddesi ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na eklenen geçici 7. maddenin 3. fıkrasındaki düzenlemelerle ilgili taleplerini içeren mektup yazdı.

Mektubunda, çalışma hayatının en büyük reformu olarak gördükleri taşeron düzenlemesiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, hükümetin katkılarıyla 1 milyona yakın taşeron emekçinin kadroya geçirildiğini belirten Arslan, bu reform nedeniyle Konfederasyonun 700 bin üyesi adına Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Hak-İş'in katkılarıyla 2014'te başta sendikalara üyelik hakkı olmak üzere toplu sözleşme, kıdem tazminatı, izin ve diğer sosyal haklara kavuşan taşeron emekçilerin bu düzenlemeyle de daimi iş güvencesine kavuştuğuna dikkati çeken Arslan, taşeron olarak çalışan personelin kadroya geçirilmesiyle asıl iş-yardımcı iş ayrımının ortadan kalktığına işaret etti.

Arslan, mektubunda şunları kaydetti:

"Ancak 696 Sayılı KHK'nın 113. maddesi ile 6356 sayılı Kanun'a eklenen geçici 7. maddenin 3. fıkrası nedeniyle, uzun yıllardır mücadele yaparak üyeliklerini gerçekleştirdiğimiz 200 bine yakın üyemizin bir gecede kanun zoruyla sendikalarımızdan koparılacak olmaları Konfederasyonumuzu ve sendikalarımızı çok büyük sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır. Taşerondan kadroya geçen işçileri üye yaparak süreci bugünlere taşıyan Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın tamamı, üye işçilerin mevcut sendikasındaki üyeliğinin devamını istemektedir.

Hak-İş öncülüğünde yıllardır örgütlü oldukları iş yeri ve işletmelerde sendikal mücadelede bulunan, mali ve sosyal haklar yönünden üyeleri için önemli kazanımlar elde eden sendikalarımız, üyelerinin tek birinden dahi vazgeçmek istememektedir. Hak-İş Konfederasyonu olarak, 6356 sayılı Kanun'un geçici 7. maddesinin 3. fıkrasının yürürlükten kaldırılarak, işçilerin fiilen çalıştıkları ve halen örgütlenmiş oldukları iş kollarında örgütlülüklerinin devam etmesini talep ediyoruz. Konfederasyonumuzu olumsuz olarak derinden etkileyecek bu durumun çözümü hususunda destek ve katkılarınızı talep ediyoruz."