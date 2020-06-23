Son dakika haberi: Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Volkan Bozkır'a tebrik - Son Dakika

Son dakika haberi: Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Volkan Bozkır'a tebrik

Son dakika haberleri: Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı kutladı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı kutladı.

Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığının Türkiye ve dünya için tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Bozkır'ın bu göreve seçilmesini "Türkiye'nin dünyadaki liderliğinin bir göstergesi" olarak niteleyen Arslan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemiz, dünyada teröre karşı aynı anda birçok ülkede mücadele ederek barışın tesis edilmesi, bütün ülkelerde yoksulluğun azaltılması amacıyla mağdur ve mazlumlara el uzatılması ve tüm bu güzelliklerin dünya ülkeleri ile paylaşılması noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle daha ileriye taşınacaktır. Bu başarıya ulaşılmasında Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğini, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun başarılı çalışmalarını ve Volkan Bozkır'ın girişim ve gayretlerini tebrik ediyoruz. Bozkır'ın bu mühim göreve layık olarak başarılı bir süreç yürüteceğine inancımız tamdır."

Volkan Bozkır, Mahmut Arslan, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Volkan Bozkır'a tebrik - Son Dakika

Son Dakika

16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
16:25
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
16:22
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
16:19
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
16:02
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
15:57
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
15:49
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
15:42
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
15:39
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
15:35
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
15:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 16:48:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Volkan Bozkır'a tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]