Son dakika haberi... Hak-İş Mardin İl Başkanı, sendika binasında ölü bulundu

HAK-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan (52), gece kaldığı sendika binasında sabah ölü bulundu. Cihan'ın, yapılan ilk kontrole göre, kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Mardin'de Hak-İş İl Başkanlığı'nı yürüten Eşref Cihan, sabah saatlerinde sendika binasına gelenler tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Cihan'ın yaşamını yitirdiği ve kalp krizi geçirdiği belirlendi. Dün geceden beri büroda olduğu öğrenilen Cihan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedenin tespiti için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.