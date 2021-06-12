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Hak-İş Konfederasyonundan "12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Konfederasyonundan "12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" açıklaması Açıklaması

12.06.2021 12:17
Hak-İş Konfederasyonundan

Hak-İş Konfederasyonu, çocuk işçiliği sorununun çözümü için işsizlik ve yoksulluğu çözecek etkin sosyal politikalara ağırlık verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Hak-İş Konfederasyonu, çocuk işçiliği sorununun çözümü için işsizlik ve yoksulluğu çözecek etkin sosyal politikalara ağırlık verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Konfederasyondan, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalarına büyük önem verildiği belirtildi.

Dünyanın birçok yerinde çocuk işçiliğin devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çocuk işçiliği yüzünden, çocuklar eğitimden mahrum bırakılmakta, sağlıkları bozulmakta ve bütün yaşamları olumsuz yönde etkilenmektedir. Çocuk işçiliği sosyal, fiziksel, psikolojik ve toplumsal boyutları olan ve bu boyutlarda çocuğun istismarına yol açan önemli bir sorundur. Çocuğun refahını ve geleceğini olumsuz etkileyen bu sorunun çözümü için toplumun tüm kesimleri birlikte mücadele etmelidir."

"Dünyada 160 milyon çocuk işçi bulunmaktadır"

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2021'i "Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı" ilan etmesinin memnuniyet verici olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından açıklanan tahmin raporlarına göre, dünyada 160 milyon çocuk işçi bulunmaktadır. Raporda, dünyada çocuk işçilerin sayısının son 20 yılda ilk kez artış gösterdiği, son 4 yılda çocuk işçilerin sayısının 8,4 milyon arttığı ve çocuk işçilerin yüzde 70'ten fazlasının yani 112 milyonunun, tarım sektöründe çalıştığı belirtilmektedir.

Ülkemizde ise 2019'da TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere göre 5-17 yaş aralığında 720 bin çocuk işçi bulunmaktadır. Çalışan çocukların yüzde 65,7'sinin aynı zamanda eğitime devam ettiği, yüzde 35,9'unun da hane halkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak için çalıştığı çıkan sonuçlar arasındadır. Bu veriler ışığında, çocuk işçiliği sorununun çözümü için işsizlik ve yoksulluğu çözecek etkin sosyal politikalara ağırlık vermemiz gerekiyor."

Açıklamada, sendikal örgütlenmenin çocuk işçiliğini önleyeceğinin altı çizilerek, "Çocuk işçiliği sorununu çocuk hakları temelinde bir insan hakkı ihlali olarak değerlendiriyoruz. Sosyal koruma sistemlerinin, yoksulluğun ve çocuk işçiliğinin önlenmesinde kritik bir öneme sahip olduğunu düşünmekteyiz. Çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarında sosyal koruma sistemlerini sosyal diyalog anlayışıyla güçlendirmeliyiz. Ancak bu yaklaşımla, çocuk işçiliği ile mücadelede önemli bir aşama kaydedileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Haziran, Hak İş, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Hak-İş Konfederasyonundan '12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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