PETLAS'ta görev değişikliği

TÜRKİYE'nin lastik sektöründe yerli sermayeli markası olan PETLAS'ta üst düzey görev değişikliği gerçekleşti. Lastik endüstrisinde 25 yıllık uluslararası tecrübeye sahip Hakan Yalnız, PETLAS Genel Müdürü oldu.

Türkiye'nin lastik sektöründe yüzde 100 yerli sermayeli PETLAS'ta üst düzey görev değişikliği gerçekleşti. PETLAS Genel Müdürü görevine Hakan Yalnız getirildi. AKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, yazılı açıklamasında, "Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından Petlas, ülkemiz ekonomisine katkılarını görev bayrağını devralan yeni Genel Müdür Hakan Yalnız liderliğinde sürdürecek. Şirketimizin başarılarında önemli pay sahibi olan ve yıl sonu itibarı ile emekli olan Yahya Ertem'e hizmetlerinden ve katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz ve kendisine bundan sonraki hayatı için en iyi dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.