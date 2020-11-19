Son dakika haberi | Hakkari'de 1 terörist teslim oldu
19.11.2020 20:48
Edinilen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 1 teröristin ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 1 teröristin ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubunun, 2004 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi. Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte, bu yıl sadece ikna yoluyla gelen PKK/KCK örgüt mensubu sayısı 204'e ulaştı" denildi.
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