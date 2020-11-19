Son dakika haberi | Hakkari'de 1 terörist teslim oldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Hakkari'de 1 terörist teslim oldu

19.11.2020 20:48
Son dakika haberi | Hakkari'de 1 terörist teslim oldu, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 1 teröristin ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 1 teröristin ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubunun, 2004 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi. Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte, bu yıl  sadece ikna yoluyla gelen  PKK/KCK örgüt mensubu sayısı 204'e ulaştı" denildi.


İçişleri Bakanlığı, Hakkari, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Hakkari'de 1 terörist teslim oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Neşe Karaböcek öldü" iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı Dışişleri'nden Pompeo'nun Batı Şeria ziyaretine tepki: Son derece vahim bir adım Son Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 123 kişi vefat etti, 4542 yeni vaka tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği ekonomi ve yargı reformlarıyla ilgili çalışmalar 3 koldan başladı AB ve Almanya'dan art arda Türkiye'yle gerilimi tırmandıracak tehditler: Dönüm noktasındayız 17 yaşındaki Gamze'yi ölüme götüren tuzağı Niğdeli genç kıza da kurmuşlar Davutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" şartlı yanıt Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Yusuf Yazıcı'nın menajeri ayrılık sinyali verdi: Rekor ücretle transferi yakındır Yusuf Yazıcı'nın menajeri ayrılık sinyali verdi: Rekor ücretle transferi yakındır         
19:40
Azerbaycan ordusu Türkiye'yi unutmadı! Dağlık Karabağ'ın tepesine Türk bayrağı dikildi Azerbaycan ordusu Türkiye'yi unutmadı! Dağlık Karabağ'ın tepesine Türk bayrağı dikildi         
19:22
Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı         
18:31
Metrobüs sapığı 6 yıl hapisle cezalandırıldı Metrobüs sapığı 6 yıl hapisle cezalandırıldı         
18:22
Korona sırasını protesto etmek için soyunduğu iddia edilen adamın psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı Korona sırasını protesto etmek için soyunduğu iddia edilen adamın psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı         
18:14
Defne Samyeli'den şaşırtan çıkış: Anne olmak benim tercihim değildi Defne Samyeli'den şaşırtan çıkış: Anne olmak benim tercihim değildi         
17:05
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti         
16:50
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan         
16:38
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi         
16:04
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı         
14:28
Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti         
14:00
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 20:57:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Hakkari'de 1 terörist teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei