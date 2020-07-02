Narkotik köpeği "Pars"ın da kullanıldığı aramada kamyonetin bagaj kısmına yapılan gizli bölmede 199 paket halinde 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'daki polis uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yaptı.

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