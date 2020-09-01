Son dakika haberi! Hakkari'de araç kazasında şehit olan askerin cenazesi Kastamonu'da defnedildi

Bir son dakika haberine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde intikal esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil, memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde intikal esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil, memleketi Kastamonu'da toprağa verildi. Şehit Erbil'in naaşı, Hakkari'deki törenin ardından uçakla Kastamonu'ya getirildi. Kastamonu Havalimanı'nda şehidin eşi Kübra, babası Kaya ve annesi Sebahat Erbil ile şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Vali Avni Çakır ve protokol üyelerinin de katıldığı havalimanındaki törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından dua edildi. Daha sonra babaevinde helallik alınmasının ardından şehit Erbil'in tabutu, Nasrullah Camisi'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Erbil'in cenazesi, Gümüşlüce Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları ile Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran ile vatandaşlar katıldı. Öte yandan şehidin 2,5 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kastamonu, Hakkari, Erbil, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:57 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Hakkari'de araç kazasında şehit olan askerin cenazesi Kastamonu'da defnedildi - Son Dakika

Son Dakika

ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor

Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp

Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve toplu organizasyonlar yasaklandı

Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar

Barcelona, takımdan ayrılmayı planlayan Lionel Messi ile görüşecek

ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor

Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!

Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım

Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı

8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı

Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim

Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı