Hakkari'de bir okuldaki kütüphanede şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adına yaklaşık bin kitabın bulunduğu kitaplık oluşturuldu.

Merzan Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulunun giriş katında bulunan kütüphane, İl Emniyet ve Milli Eğitim müdürlükleri ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Ultraaslan Öğrenci Topluluğu üyelerinin desteğiyle yenilendi.

Kütüphanede şehit Cevher'in adının verildiği kitaplığa, topluluk üyesi bir grup öğrencinin temin ettiği yaklaşık bin kitap yerleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar'ın eşi Gökşen Pınar, İl Emniyet Müdür yardımcıları Savaş Şimşek ve Fatih Ünsal, Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ve öğrencilerin katıldığı törenle açılan kitaplık hizmete sunuldu.

Gür, açılışta yaptığı konuşmada, kütüphanelerin içeriğinin zenginleştirilmesi için kurum, kuruluş ve hayırseverlerin kitap kampanyalarına yaptığı yardımlardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Emniyet müdürlüğünün eğitime her zaman destek sağladığını aktaran Gür, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kitap desteğinde bulunan öğrencilerden Mustafa Karaduman da bu tür sosyal projeler içinde yer aldıklarını belirterek, "Neler yapabiliriz diye Savaş müdürümüzle iletişime geçtik. Bu kapsamda kitaplar gönderdik. Biz de bu güzel organizasyonun içinde yer almak istedik ve buraya geldik. Arkadaşlarımızla burada bulunmaktan memnuniyet duyduk." diye konuştu.