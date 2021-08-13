Üye Girişi
Son dakika haber: Çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı - Son Dakika

Son dakika haber: Çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

13.08.2021 14:07

Son dakika haberleri... Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde "Hiçbir annenin yüreği yanmayacak, PKK kaybedecek anneler kazanacak" yazılı pankart ve dövizler ile HDP binası önüne yürüdü.

Eylemlerinin 14. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Hakkari anneleri ve kadınları olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Tüm Türkiye'nin terör örgütünün gerçek yüzünü görmesini istediklerini belirten Çiftçi, "Gelin korkmayın, birleşelim, hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımız kurtulacak." dedi.

Yüreği yanık anneler olarak çocuklarını HDP'den istediklerini aktaran Çiftçi, şunları dile getirdi:

"Her canlının nasıl yaşam hakkı varsa dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz ve çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatlarımıza kavuşmak için göstermiş olduğumuz kararlı duruş karşısında, karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte 'Teröre son' diyoruz. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır. Buradan çağrımızdır, bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olana herkese sesleniyoruz, bize katılın bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım."

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atan aileler, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra ayrıldı.

Son dakika haber: Çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Son dakika haber: Çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Son dakika haber: Çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Son dakika haber: Çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Son dakika haber: Çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Son dakika haber: Çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Son dakika haber: Çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Son dakika haber: Çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Son dakika haber: Çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Halkların Demokratik Partisi, Hakkari, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 15:33 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak 15:08 Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi 14:50 Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi
Messi transferi çabuk gölgede kaldı! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor 14:29 Messi transferi çabuk gölgede kaldı! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor Bozkurt ilçesindeki evler sel felaketinde neden yıkıldı? Prof. Dr. Cemalettin Şahin harita üzerinde anlattı 14:22 Bozkurt ilçesindeki evler sel felaketinde neden yıkıldı? Prof. Dr. Cemalettin Şahin harita üzerinde anlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor 14:13 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor
Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı 13:57 Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler 13:22 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler

Son Dakika Haberleri
15:34 Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi
15:33 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti
15:08 Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak
15:02 Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı
14:49 Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi
14:28 Messi transferi çabuk gölgede kaldı! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor
14:21 Bozkurt ilçesindeki evler sel felaketinde neden yıkıldı? Prof. Dr. Cemalettin Şahin harita üzerinde anlattı
14:13 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor
14:11 Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı
13:56 Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı
Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi         
15:35
"Durum ciddi" diyen Haluk Levent, selden felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı         
15:20
Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı         
15:03
Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık         
14:49
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor         
14:14
Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı         
14:11
Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi         
13:34
Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu         
13:20
28 bıçak darbesi 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı! Gerekçe, cinayet sırasında sadece bıçak kullanılması 28 bıçak darbesi 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı! Gerekçe, cinayet sırasında sadece bıçak kullanılması         
13:17
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek         
10:25
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
09:48
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 15:41:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement