Şemdinli'deki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesi Gomani Tepe çevresinde bulunan otluk alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "17 Ağustos 2021 günü Şemdinli ilçesi Gomani Tepe çevresinde bulunan otluk alanda çıkan yangın olayına Orman İşletme Şefliği, jandarma, köy korucuları ve vatandaşlarımızın yardımı ile yangın müdahale aracı, itfaiye aracı ve arazöz kullanılarak müdahale edilmiştir. Meydana gelen örtü altı yangınında yaklaşık 3 hektar otluk alan yanmıştır. Yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)