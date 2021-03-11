Hakkari'de elektrik arıza ekipleri profesyonel dağcı ve kayakçıları aratmıyor - Son Dakika

Hakkari'de elektrik arıza ekipleri profesyonel dağcı ve kayakçıları aratmıyor

11.03.2021 11:03

YILMAZ KAZANDIOĞLU/ÖZKAN BİLGİN - Hakkari'de Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde yaşanan elektrik arızalarını gidermek için kimi zaman bir dağcı gibi tırmanarak kimi zaman da kayak takımlarıyla kayarak enerji nakil hatlarının bulunduğu bölgeye ulaşıyor.

YILMAZ KAZANDIOĞLU/ÖZKAN BİLGİN - Hakkari'de Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde yaşanan elektrik arızalarını gidermek için kimi zaman bir dağcı gibi tırmanarak kimi zaman da kayak takımlarıyla kayarak enerji nakil hatlarının bulunduğu bölgeye ulaşıyor.

Kentte kar ve tipi nedeniyle meydana gelen elektrik arızalarını gidermeye çalışan ekipler, vatandaşlara kesintisiz enerji verilmesi için gösterdikleri gayretle takdir topluyor.

AA ekibinin çalışmalarına tanıklık ettiği VEDAŞ görevlileri, çağrı merkezine gelen bir ihbar üzerine harekete geçerek, paletli kar aracıyla 2 bin 500 rakımlı bölgeye hareket etti.

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede, paletli aracın dik yamaç ve kayalar nedeniyle ilerleyememesi üzerine ekipler, ayaklarına bağladıkları hediklerle yürümeye başladı.

Tüm zorluklara rağmen enerji nakil hattındaki arızaya müdahale eden ekipteki bazı görevliler de ikinci arızanın yaşandığı yere gidebilmek için kayak takımlarıyla ilerlemek zorunda kaldı.

Kar yağışına rağmen malzemelerini sırtlayan ekip üyeleri, bir süre kaydıktan sonra direğin bulunduğu alana ulaşarak arızayı giderdi.

"Her türlü kış şartlarına karşı hazırlıklıyız"

VEDAŞ İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlara kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak için 7 gün 24 saat görev başında olduklarını söyledi.

Hakkari'nin coğrafi açıdan zor bir bölge olduğunu, bu nedenle ekiplerin büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Eroğuz, şunları kaydetti:

"Karın çok yağdığı bir coğrafya. Karla beraber dondurucu soğuklar, buzlanmalar ve fırtına oluyor. Şebekelerimiz bundan zarar görüyor. Özellikle rakımı yüksek yerlerde ekiplerimiz kar araçlarıyla, zaman zaman da kayak yaparak arızanın olduğu bölgeye ulaşıyor. Ekiplerimizin gittiği çoğu yerde iletişim imkanı olmuyor. Zaman zaman da askerlerden destek isteyerek helikopter ile rakımı yüksek köylerimize, üs bölgelerimize giderek arızaları gidermeye çalışıyoruz. Bunlar artık bize sıra dışı gelmiyor. Arkadaşlarımız da bu konuda tecrübe kazandı. Her türlü kış şartlarına karşı hazırlıklıyız. Ekiplerimizin gerçekten özverili çalışmaları vatandaşlarımızı mutlu ediyor. Onlar mutlu olduğunda, aydınlandığında, ısındığında biz de mutlu oluyoruz."

Bazen bir dağcı bazen de profesyonel bir kayakçı gibiler

Tüm zorluklara rağmen 2 bin 500 rakımdaki arızaya müdahale eden ekipte yer alan Zeki Ölmez, kırsal bölgelerde yaşanan kesintileri önlemek için bazen bir dağcı gibi dağlara tırmanmak, bazen de profesyonel bir kayakçı gibi kaymak zorunda kaldıklarını aktardı.

Kent sakinlerinin enerjisiz kalmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Ölmez, "Arazi araçlarıyla gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz. Daha sonra malzemeleri kar aracına yükleyerek ilerlemeye çalışıyoruz. Ancak bazı bölgelere kar aracı gidemiyor. Buralara da ya yürüyerek ya da kayak takımlarıyla ulaşıyoruz. Arızaları gidererek vatandaşlara kesintisiz enerji vermek için her yolu deniyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakkari'de elektrik arıza ekipleri profesyonel dağcı ve kayakçıları aratmıyor
Hakkari'de elektrik arıza ekipleri profesyonel dağcı ve kayakçıları aratmıyor
Hakkari'de elektrik arıza ekipleri profesyonel dağcı ve kayakçıları aratmıyor
Hakkari'de elektrik arıza ekipleri profesyonel dağcı ve kayakçıları aratmıyor

Hakkari, Enerji, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de elektrik arıza ekipleri profesyonel dağcı ve kayakçıları aratmıyor - Son Dakika


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