Son dakika haberi: Hakkari'de elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Hakkari'de elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

05.07.2022 23:31
Son dakika haberi: Hakkari'de elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, arıza onarımı için çıktığı elektrik direğinden düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, arıza onarımı için çıktığı elektrik direğinden düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) görevlisi İlhan Diri, Yürekli köyünde meydana gelen arızaya müdahale etmek için çıktığı direkten dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Diri, ambulansla kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen Diri'nin cenazesi, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesine gönderildi.

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Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Hakkari'de elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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