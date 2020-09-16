Son dakika haberi! Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları ele geçirildi

Son dakika haberine göre Hakkari'nin Akkuş köyü kırsal alanında yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin silahları da ele geçirildi.

Hakkari'nin Akkuş köyü kırsal alanında yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin silahları da ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "14 Eylül 2020 günü ilimiz merkez Akkuş köyü kırsal alanında yapılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 100 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 8 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet el bombası, 1 adet termal kamera ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

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