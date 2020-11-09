Son dakika haberi: Hakkari'de HES kodu ile korona virüs denetimi - Son Dakika

Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan toplam 152 personel ve 36 ekiple HES kodu ile korona virüs denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Hakkari'de de 82 polis 22 ekiple, jandarma ise 70 personel 14 ekiple olmak üzere 152 personel, 36 ekiple toplu ulaşım araçları, iş yerleri, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda kapsamlı olarak HES kodu ile denetimler gerçekleştirildi. İş yerleri, cadde ve sokakları tek tek dolaşan ekipler, HES kodu üzerinden karantina ve izolasyon ihlallerinin tespitini yaptı. - HAKKARİ