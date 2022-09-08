Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sizi güzeller güzeli dağ keçisiyle tanıştıralım. Hakkari Çukurca'daki Mehmetçiklerimizin yaralı halde bulduğu yavru dağ keçisi, hemen tedavi edildi. Mehmetçiklerimizle güvende olan ve karnını bir güzel doyuran minik dağ keçisi, tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacak" denildi.

Kaynak: DHA

Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Hakkari'de Mehmetçiğin sahip çıktığı yaralı dağ keçisine tedavi - Son Dakika

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