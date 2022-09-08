Son dakika haberi! Hakkari'de Mehmetçiğin sahip çıktığı yaralı dağ keçisine tedavi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Hakkari'de Mehmetçiğin sahip çıktığı yaralı dağ keçisine tedavi

08.09.2022 15:33
Son dakika haberi! Hakkari'de Mehmetçiğin sahip çıktığı yaralı dağ keçisine tedavi

Son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askerlerin yaralı buldukları yavru dağ keçisinin, tedavi edilip beslendikten sonra doğaya bırakılacağını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askerlerin yaralı buldukları yavru dağ keçisinin, tedavi edilip beslendikten sonra doğaya bırakılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sizi güzeller güzeli dağ keçisiyle tanıştıralım. Hakkari Çukurca'daki Mehmetçiklerimizin yaralı halde bulduğu yavru dağ keçisi, hemen tedavi edildi. Mehmetçiklerimizle güvende olan ve karnını bir güzel doyuran minik dağ keçisi, tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacak" denildi.


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Kaynak: DHA

Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hakkari'de Mehmetçiğin sahip çıktığı yaralı dağ keçisine tedavi - Son Dakika

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