Son dakika haberi | Hakkari'de orman yangını

Son dakika haberler... Hakkari'de çıkan orman yangınına Hakkari Belediyesi itfaiye ekibi anında müdahale ederek, büyümeden söndürdü.

Hakkari'de çıkan orman yangınına Hakkari Belediyesi itfaiye ekibi anında müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Yukarı Merzan Mahallesi Askerhanoğlu semtinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangına hemen müdahalede bulundu. Ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu evlere varmadan yangının söndürüldüğünü belirten mahalle sakinleri, kendilerini büyük bir felaketten kurtaran belediye ekibine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

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