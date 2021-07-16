Son dakika haberi: Hakkari'de şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher için mevlit - Son Dakika

HAKKARİ'de, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için mevlit okundu.

Bulak Mahallesi'ndeki Hacı Sait Camii'nde düzenlenen mevlit programına; Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, polisler ve çok sayıda kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ve tüm şehitler için dualar edildi.