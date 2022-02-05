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Son dakika haberleri | Hakkari'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Hakkari'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

05.02.2022 16:38
Son dakika haberleri | Hakkari'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika habere göre Hakkari'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Hakkari'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, öğlen saatlerinde Bağlar Mahallesinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan H.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Silah ve bıçakla yaralandığı öğrenilen yaralıların tedavileri devam ediyor. Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın büyümemesi için hastane civarında yoğun güvenlik önlemi aldı. - HAKKARİ

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Hakkari, Bağlar, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Hakkari'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


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