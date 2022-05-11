Son dakika haberi: Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

11.05.2022 15:12
Son dakika haberi: Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haberler: Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Abdulkadir Kılıç, törenle memleketine uğurlandı.

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Abdulkadir Kılıç, törenle memleketine uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Emniyet Müdürlüğünde görevli Kılıç için kurumun bahçesinde tören düzenlendi.

Kılıç'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi.

Törene, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, müdür yardımcıları, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, polis ve askerler katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (3) Son dakika haberleri... Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (3) Son dakika haberleri... Hakkari'de trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Hakkari'de trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

Polis Memuru, Hakkari, Medya, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Film gibi olay! Pilot hastalanınca yolcu aldığı talimatlarla uçağı indirdi
15:09 Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
14:48 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?
14:34 Oğlum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Demet, Kaan gerçeğini öğrenecek mi?
14:33 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu
14:21 Ece Erken'den duygusal paylaşım: Nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:18:51. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement