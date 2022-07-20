Son dakika haber: HAKKARİ'DE YAYLADA SİLAHLI KAVGA 4 ÖLÜ - Son Dakika
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Son dakika haber: HAKKARİ'DE YAYLADA SİLAHLI KAVGA 4 ÖLÜ

20.07.2022 12:52

Son dakika haberleri: HAKKARİ'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi.

HAKKARİ'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kürom köyündeki yaylada yaşandı. Yayladaki arazi meselesinden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye jandarma, güvenlik korucuları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Son dakika 3. sayfa: Hakkari'de yayla kavgası: 4 ölü Son dakika 3. sayfa: Hakkari'de yayla kavgası: 4 ölü Son dakika haberleri! Trabzon'da silahlı kavga: 1 ölü Son dakika haberleri! Trabzon'da silahlı kavga: 1 ölü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: HAKKARİ'DE YAYLADA SİLAHLI KAVGA 4 ÖLÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: HAKKARİ'DE YAYLADA SİLAHLI KAVGA 4 ÖLÜ - Son Dakika
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