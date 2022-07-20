HAKKARİ'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay, sabah saatlerinde Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kürom köyündeki yaylada yaşandı. Yayladaki arazi meselesinden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye jandarma, güvenlik korucuları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: HAKKARİ'DE YAYLADA SİLAHLI KAVGA 4 ÖLÜ - Son Dakika