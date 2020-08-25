Son dakika haberi! Hakkari'de yüksekten düşerek şehit olan asker için tören - Son Dakika

Son dakika haberi! Hakkari'de yüksekten düşerek şehit olan asker için tören

Bir son dakika haberine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde görevi sırasında yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım için tören düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde görevi sırasında yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım için tören düzenlendi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzda taşındıktan sonra helikoptere konuldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Yıldırım'ın naaşı, memleketine uğurlanacak. Törene, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Vali Yardımcısı ve İl Özel Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Başsavcı Vekili Cumhuriyet Savcısı Ali Kök, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 16:17

Kaynak: AA

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