Son dakika haberi! Hakkari'den acı haber 1 asker şehit - Son Dakika
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Son dakika haberi! Hakkari'den acı haber 1 asker şehit

06.07.2022 00:42
Son dakika haberi! Hakkari'den acı haber 1 asker şehit

Son dakika 3. sayfa haberi: Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kuzey Irak sınır hattında bulunan Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü civarında meydana geldi. Askeri zırhlı aracın üst bölgesine seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Yusuf Gürler şehit olurken, 6 asker de yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen ambulansla Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Hakkari, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Hakkari'den acı haber 1 asker şehit - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Hakkari'den acı haber 1 asker şehit - Son Dakika
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