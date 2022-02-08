Son dakika haberi... Hakkari Emniyet Müdürlüğünün kurduğu anaokulu ek hizmet binası açıldı - Son Dakika

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, Sümbül Anaokulu bünyesinde açılan ek hizmet binası törenle hizmete girdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekser mevkisindeki bir binanın giriş katında açılan "Sümbül Anaokulu Emniyet Müdürlüğü Ek Binası"nın açılışını Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, minik öğrencilerle birlikte yaptı.

Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında kentin her köşesinde kütüphane yaptıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için yeni adımlar attığını aktaran Akbıyık, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himaye ve destekleriyle başlatıp yürüttükleri okullaşma oranının artırılması hamlesi kapsamında, 2022 yılı sonuna kadar gerekli planlamalarımızı yaparak 13 yeni anaokulunu yatırım programımıza aldık. Okul öncesinde, birinci dönem 51 derslik açtık. Bu yılın sonunda ise 199 dersliği ilimize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Anaokullarını kentin geleceğine yapılan yatırım olarak gördüklerini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Eğitimde kaliteyi yükseltmek, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı, gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için devletimiz çok önemli eğitim yatırımları gerçekleştiriyor. Emniyet Müdürlüğümüzce, eğitime verilen bu desteğin, diğer kurum ve kuruluşlarımızla devam etmesini diliyorum. Süreci başarıyla yürüten tüm yöneticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Akbıyık, 4 derslikli okulun sinema bölümünde öğrencilerin film keyfine ortak oldu, çeşitli hediyeler verdi.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, eşi Gökşen Pınar, İl milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Şube Müdürü Oktay Kızılkaya katıldı.