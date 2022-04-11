Son dakika haberi | Hakkari Valisi Akbıyık, jandarmayla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Hakkari Valisi Akbıyık, jandarmayla iftarda bir araya geldi

11.04.2022 23:41
Son dakika haberi | Hakkari Valisi Akbıyık, jandarmayla iftarda bir araya geldi

Son dakika haberler... Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığında görevli personelle iftar yaptı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığında görevli personelle iftar yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, iftar programında her koşulda başarıyla görev yapan jandarma ile buluştu.

Mehmetçikle sohbet eden Akbıyık, başarı temennisinde bulundu.

Programa, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu da katıldı.

Son dakika haberi | Hakkari Valisi Akbıyık, jandarmayla iftarda bir araya geldi
Son dakika haberi | Hakkari Valisi Akbıyık, jandarmayla iftarda bir araya geldi

YORUMLAR
500
Eskişehir'de bir kişinin 60 bin 950 dolarını dolandıran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı Eskişehir'de bir kişinin 60 bin 950 dolarını dolandıran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı Son dakika haberleri... Kayseri'de tarım aleti çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı Son dakika haberleri... Kayseri'de tarım aleti çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı

Jandarma Özel Harekat, Jandarma, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Hakkari Valisi Akbıyık, jandarmayla iftarda bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
23:34 İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili çocuğa karşı cinsel saldırıdan suçlu bulundu
23:29 İsmail Küçükkaya, Fox TV'den ayrıldı mı? sorusuna yanıt geldi
23:12 Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı
23:10 Bolu Dağı'na Nisan ayında kar yağınca sürücüler ilerlemekte zorlandı!
23:03 Avusturya Başbakanı Nehammer: Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güveniyor
23:01 Ümit Özdağ: HDP'lilerle sözde anıt önünde poz veren siyasetçiye güven duymuyoruz
22:56 Antalyaspor, Hatayspor'u farka boğdu!
22:03 Ece Seçkin'in paylaşımı olay oldu! Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu
21:39 Mehmet Ali Erbil, meşhur programı Çarkıfelek ile geri dönüyor
21:18 Galatasaray, 117 yıllık tarihinde daha kötü bir senaryoyla karşılaşmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 00:01:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Hakkari Valisi Akbıyık, jandarmayla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement