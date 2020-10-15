Son dakika haberi | Hakkari ve Van sınırında gümrük kaçağı çok sayıda silah ele geçirildi
15.10.2020 10:43
Edinilen son dakika haberine göre Hakkari ve Van sınır hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde gümrük kaçağı çok sayıda silahın ele geçirildiği bildirildi.
Hakkari ve Van sınır hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde gümrük kaçağı çok sayıda silahın ele geçirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 9 bin 450 paket sigara, 33 pompalı tüfek, 21 otomatik tüfek, 77 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca, 300 havalı tüfek mermisi ve 80 zirai ilaç ele geçirildi." bilgisine yer verildi.
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