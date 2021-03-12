Son dakika haberi... Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı eski polis noterde vekalet verince yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı eski polis noterde vekalet verince yakalandı
12.03.2021 09:09
Son dakika habere göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis, Konya'da yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis, Konya'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ'da görevliyken, 2016'da FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ercan G'nin (47), noterde kendi adına vekalet işlemi yaptırdığı bilgisini aldı.
Harekete geçen polis ekiplerince evinin önüne geldiği sırada gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
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