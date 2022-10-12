Son Dakika | 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, biri cezaevi firarisi 2 hükümlü tutuklandı

25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, biri cezaevi firarisi 2 hükümlü tutuklandı

VAN - Van'da, haklarında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, biri cezaevi firarisi 2 hükümlü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2011 yılından itibaren cezaevi firarisi olan, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından aranan, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 150 bin TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranması olan ve hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, olmak üzere toplam 2 şahıs yakalanmış, yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi" denildi.