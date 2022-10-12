Son Dakika | 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, biri cezaevi firarisi 2 hükümlü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, biri cezaevi firarisi 2 hükümlü tutuklandı

12.10.2022 15:52

Son dakika haberleri: 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, biri cezaevi firarisi 2 hükümlü tutuklandı Van'da, haklarında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, biri cezaevi firarisi 2 hükümlü tutuklandı.

25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, biri cezaevi firarisi 2 hükümlü tutuklandı

VAN - Van'da, haklarında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, biri cezaevi firarisi 2 hükümlü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2011 yılından itibaren cezaevi firarisi olan, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından aranan, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 150 bin TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranması olan ve hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, olmak üzere toplam 2 şahıs yakalanmış, yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi" denildi.

YORUMLAR
500
'Akademi Van' projesi söyleşi programıyla başladı 'Akademi Van' projesi söyleşi programıyla başladı Van haber! Adilcevaz'da 'Van Gölünün Gizemleri' isimli çalıştay düzenlendi Van haber! Adilcevaz'da 'Van Gölünün Gizemleri' isimli çalıştay düzenlendi 'Van Gölü'nün Gizemleri' çalıştayı düzenlendi 'Van Gölü'nün Gizemleri' çalıştayı düzenlendi
Kaynak: İHA

Van Emniyet Müdürlüğü, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, biri cezaevi firarisi 2 hükümlü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:06 Yozgat'ta fabrika gibi okul! Öğrenciler her gün 5 bin ekmek üretip dağıtıyor
18:48 İBB Meclisi birbirine girdi! İYİ Partili Taylan Yıldız'ın kürsüde açtığı döviz, AK Partilileri sinirlendirdi
18:35 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
18:33 Kafasını cips poşetine sıkıştıran karganın imdadına yoldan geçen bir öğretmen yetişti
18:18 Eşinin fare zehri verip boğarak katlettiği 1 çocuk annesi kadın hamileymiş
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 22:06:44. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, biri cezaevi firarisi 2 hükümlü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement