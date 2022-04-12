Son dakika haberi: Haklarında yakalama kararı olan 4 kişiyi polis yakaladı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Haklarında yakalama kararı olan 4 kişiyi polis yakaladı

12.04.2022 11:43
Son dakika haberi: Haklarında yakalama kararı olan 4 kişiyi polis yakaladı

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da polis düzenlediği operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı.

Afyonkarahisar'da polis düzenlediği operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı. Şahısların işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma dahilinde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunda haklarında 5 yıl hapis cezası bulunan H.Ç., G.Ö. ve G.Ö., isimli şahıslarla birlikte reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.C.B., isimli şahıs polis tarafından yakalandı. Şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Haklarında yakalama kararı olan 4 kişiyi polis yakaladı - Son Dakika


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