Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü

03.04.2022 16:48

Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü Eskişehir'de iddiaya göre aralarında husumet bulunan ve seyyar halı satıcısı olduğu öğrenilen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de iddiaya göre aralarında husumet bulunan ve seyyar halı satıcısı olduğu öğrenilen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu öne sürülen 2 seyyar halı satıcısı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Mustafa S. (46), panelvan araç içerisindeki İsa Demirci'ye yanındaki silahla 6 el ateş etti. Mermilerden biri Demirci'nin sırtına isabet etti. Mustafa S. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan İsa Demirci ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri şüpheli Mustafa S.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü
Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü
Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü
Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü
Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü
Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü

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Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü ARNAVUTKÖY'DE SOKAKTA SİLAHLI KAVGA ARNAVUTKÖY'DE SOKAKTA SİLAHLI KAVGA

İsa Demirci, Eskişehir, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halı satıcıları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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