Son dakika haberi: Haliç su altı kamerası ile görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haberi: Haliç su altı kamerası ile görüntülendi

Gelen son dakika haberlerine göre Eski günlerinden eser kalmayan Haliç'in kirliliği İhlas Haber Ajansı'nın su altı kamerası ile işte böyle görüntülendi.

Eski günlerinden eser kalmayan Haliç'in kirliliği İhlas Haber Ajansı'nın su altı kamerası ile işte böyle görüntülendi. Çekilen su altı görüntülerinde Haliç'in Eyüp civarında kirlilik yüzünden neredeyse hiçbir şey gözükmediği Eminönü civarlarına gidildiğinde ise temiz olduğu görülüyor.

İhlas Haber Ajansının yaklaşık 2 ay önce drone çekimleri ile gündeme getirdiği Haliç'teki kirlilik, İBB yetkilileri tarafından yalanlanmış, oluşan görüntünün alglerden kaynaklandığı ileri sürülmüştü. Haliç'te hem havadan drone ile yapılan çekimler hem de habercilikte ilk defa kullanılan su altı kamerası ile İhlas Haber Ajansı tarafından çevre katliamı bir kez daha görüntülenerek gözler önüne serildi. Bir zamanlar balıkların yüzdüğü Haliç'in dibinde şimdi göz gözü görmüyor. Çevrede oturan vatandaşların kirlilik yüzünden tekrar haliçten koku geldiğini ifade etmelerine rağmen belediye yetkilileri kirliliği kabul etmediler.

HALİÇ'TEKİ KİRLENME HAVADAN VE SU ALTI KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülenerek gündeme taşınan Haliç'in kirliliği bu sefer su altı kamerası ile görüntülendi. Eyüp civarında dalış yapılan su altı kamerası ile kirlilik gözler önüne serildi. Haliç'in dibindeki kirlilik şaşkına çevirirken havadan çekilen görüntülerde ise Haliç'in Eyüp civarlarında neredeyse tamamen karardığı gözüktü. Balçık ve kirlilik yüzünden suyun rengi aşırı koyulaştığı görüldü. Haliç üzerinde havadan çekilen görüntülerde botların geçmesiyle bile balçığın su yüzüne çıktığı dikkatlerden kaçmadı. Eminönü civarında tur düzenleyen teknelerin yanaştığı sahil ise temizlenmeyerek çöp yığınları ile dolmuş vaziyette. Gemiler bütün çöplerini denize atılarak çöp adaları oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından kirliliği bir türlü kabul edilemeyen Haliç'teki havadan ve su altından çekilen görüntüleri gerçeği ortaya çıkarttı. Yeterli bakım yapılamayan Haliç'in ne zaman eski günlerine döneceği merak ediliyor.

(İHA)

Son dakika haberi: Haliç su altı kamerası ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, İhlas, Haliç, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Haliç su altı kamerası ile görüntülendi - Son Dakika

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