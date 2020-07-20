Son dakika haberi! Haliç'te yoğun trafik havadan görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haberi! Haliç'te yoğun trafik havadan görüntülendi

Son dakika güncel haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Köprüsü Ankara istikametinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Köprüsü Ankara istikametinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.


İBB Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz Cuma günü Haliç Köprüsü üzerinde çalışma başlatıldı. Haftanın ilk gününde vatandaşların işe gitmek üzere yola çıkmasıyla Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Uzun süre trafikte kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Normal bir günde aynı yolu 20 dakikada kat ettiğini ifade eden bir vatandaş, 1 saatten beri yolda olduğunu söyledi Araçların trafikte oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Haliç'te yoğun trafik havadan görüntülendi - Son Dakika
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PKK bombalı eylem planı yaparken, şifre olarak ünlü sanatçıların adını kullanmış
09:41
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09:30
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